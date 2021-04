Si bien en general las bromas hacen reír al público, existen otras que pueden ser muy crueles y también hay algunas que pueden poner en riesgo la salud pública.

Ese fue el caso de unos influencers que se encuentran como turistas en Bali, Indonesia, llamados Josh Paler Lin y Leia Se, quienes decidieron hacer una "jugarreta", asistiendo a un supermercado con mascarillas pintadas en vez de usar unas reales, en plena pandemia de coronavirus.

El maquillaje se hizo de forma prólija, con un color similar al celeste quirúrgico e incluso, les pintaron unas líneas blancas que emulan el borde y los elásticos de los tapabocas.

Se grabaron para redes sociales pensando que sus fans se iban a tomar para bien el asunto, sin embargo, no tardaron en tildarlas como una "pareja de imbéciles", por mencionar algunos de los insultos que más se repitieron.

Arriesgan ser deportados

El video se hizo viral, y no de forma positiva, y llegó hasta el departamento de inmigración de Indonesia, que confirmaron que optaron por confiscar los pasaportes de ambos jóvenes, de nacionalidades rusa y taiwanesa, e incluso están considerando su deportación.

Los influencers serán interrogados, de acuerdo al portavoz de la oficina regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos indonesio, y de acuerdo al medio Coconuts Bali, "después de eso serán examinados, junto con inmigración, para tomar la decisión de deportarlos o no".

Influencer con mascarilla pintada

La Policía Civil de Bali expuso que como organización emitirá una carta que recomienda la decisión de expulsarlas del país. "No solo están violando, sino provocando deliberadamente en público, por lo que solo es apropiado sancionarlos más severamente, no solo con una multa, sino también con la deportación", señaló el jefe de dicha oficina, de acuerdo al sitio 20minutos.

Tras conocer las duras consecuencias que podría tener su irresponsable actuar, a través de Instagram postearon otro video a modo de disculpas a la comunidad del país asiático.

Influencer con mascarilla pintada

"No me di cuenta de que lo que hice podría generar muchas preocupaciones. Una vez más, queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo", señaló Josh, mientras Leia instó a sus seguidores que sigan usando mascarilla "por nuestra propia seguridad y salud".

Las disculpas de los influencers

