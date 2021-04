Kim Kardashian recordó al famoso diseñador de modas israelí Alber Elbaz, quien falleció el pasado sábado 24 de abril en Francia, a causa de haber contraído coronavirus y después de sufrir serias complicaciones.

El hecho conmocionó al mundo de las pasarelas. Elbaz, de 59 años, era reconocido por su sencillez y alegría en un ambiente lleno de frivolidad.

Según el diario El Espectador, el modista trabajó varios años para la firma Lanvin y actualmente tenía su propio proyecto llamado AZ Factory.

Las sentidas palabras de Kim Kardashian

La estrella de televisión estadounidense escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde despidió al diseñador israelí.

“Dulce Alber Elbaz, cuando escuché la noticia de su fallecimiento hoy, mi corazón se rompió!”, escribió en un post donde aparece un par de fotografías junto a él.

“Mi primera vez en París me sorprendió un almuerzo con Alber y casi me desmayo cuando entró. Era el más cálido y acogedor”, recordó.

Kim Kardashian rememoró varios momentos en que compartió con Albert Elbaz. Como cuando fue portada por primera vez para la revista Vogue o cuando él la vistió para "Met Ball", la gala anual que realiza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

“¡Nuestras pruebas se llenaron de risas y abrazos! Qué alma tan dulce. Apreciaré todos nuestros recuerdos para siempre”, culminó Kardashian en la conmovedora despedida.

Hollywood llora al diseñador

Kim Kardashian no fue la única que lloró por la muerte del famoso modista. Otras estrellas de Hollywood también se pronunciaron en relación a la partida de quien era considerado uno de los hombres más felices de la moda.

La exesposa de Tom Cruise, Katie Holmes, escribió en su perfil de Instagram un texto.

“Fue muy amable con mi hija y conmigo. Y lleno de alegría. Hizo que la gente se sintiera tan especial. Estoy muy agradecida de haber tenido las experiencias que tuve con él”, comentó.

Sarah Jessica Parker, conocida por su papel en la serie “Sex and the City”, publicó una fotografía de varios regalos hechos por Alber. “Una pequeña porción de recuerdos que he guardado de Alber Elbaz”, escribió la actriz.

“Siempre dejaba pequeñas notas dentro de los paquetes. He guardado estas y todas las cajas, contenedores y alfileres que me envió. Y lo más importante, innumerables recuerdos. Tesoros cada vez más queridos. Alber Elbaz inspiró, amó y trajo alegría a cada ocasión. Buena suerte y RIP”, añadió.