En febrero del año pasado Alonso Quintero (27) hacía noticias luego de que sufriera un apuñalamiento en el Barrio Bellavista. Recientemente el actor se refirió a este hecho en un programa de Chilevisión, recordando detalles del ataque que casi le cuesta la vida.

Ataque fortuito

"Me apuñalaron hace como un año. Estaba saliendo de un carrete en con unos amigos, 3:30 de la mañana, estábamos esperando Uber. Llegó mi polola y en eso pasa una moto de dos compadres que le habían robado a alguien, los iban persiguiendo y alguien les pegó", explicó Quintero.

Según su relato, luego de que detuvieron a los motoqueros, varias personas llegaron a defenderlos y atacaron con palos a la gente que se encontraba en el lugar.

"Uno de los compadres se vino a donde estaba mi polola, y lo eché para atrás, me pegaron con un palo en la cabeza y ahí me apuñalaron. Se ensañaron por nada", dijo el ex de Sigrid Alegría.

"Me pararon, me comenzó a salir mucha sangre, y mi polola me decía que me apuñalaron, pero yo creía que solo era el golpe en la cabeza hasta que veo que me salía sangre a lo 'Kill Bill'. Pedimos un auto, nadie nos paró y un venezolano que manejaba un Beat me llevó a la clínica", agregó sobre el traumático momento.

"Me empecé a despedir de mi polola"

Pero eso no fue todo, porque además del ataque, el actor también compartió las sensaciones que tuvo en los momentos posteriores y la angustía de pensar que se iba a morir sin poder despedirse de su familia.

"Tenía una mezcla entre rabia y pena, porque lo encontraba injusto porque no tenía nada que ver y porque estaba en un momento muy bonito de mi vida. Me empecé a despedir de mi polola, le dije a mi amigo que se despidiera de mi familia", cerró su relato el actor.

En los últimos años Quintero ha estado alejado de la televisión desde que participó en la fallida teleserie de Canal 13 "Río Oscuro", y se ha dedicado a tiempo completo al proyecto musical que tiene con su banda Kancino.

