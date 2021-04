Al parecer los usuarios de las redes nunca le “perdonarán” a Irina Baeva su romance con el actor Gabriel Soto.

La actriz de origen ruso, desde el 2020, luce un hermoso anillo de compromiso en su dedo anular y aún los cibernautas continúan dejándole improperios.

La pareja ya cumplió tres años disfrutando de su amor, tras haber revelado su noviazgo aún estando casado el actor mexicano con Geraldine Bazán, situación que los envolvió en una polémica que no tiene fin.

Pero ha sido la hermosa actriz, de 28 años, quien ha llevado la peor parte de la controversia. Los insultos no cesan y su cuenta de Instagram siempre es utilizada -en su mayoría- por mujeres que la descalifican por haber iniciado una relación con un hombre casado.

Irina Baeva responde sin perder la elegancia

Aunque mantiene la opción de “limitar” los comentarios en su Instagram para evitar las ofensas, Irina Baeva no deja de vivir la pesadilla de ser una de las actrices del espectáculo mexicano más vilipendiada en las redes.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas que los famosos e influencers suelen practicar en su Instagram, la actriz recibió un fuerte insulto y además la llamaron “rompe hogares”, al descalificar la relación amorosa que vive con Gabriel Soto, publicó el diario El Heraldo.

“¿Xq eres bien puta y rompe hogares? Pero responde, que no te dé pena tu realidad”, escribió un usuario.

Pero lejos de quedarse callada, Irina optó por publicar la ofensa y dejó ver que no es necesario caer en la misma violencia y acoso que se vive en las redes sociales. Con un verbo lleno de educación y serenidad respondió a la crítica.

“Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo de hacer la pregunta. A mi no me da pena mi realidad, espero a ti no te dé pena la tuya. ¡Bendiciones!”, así calló la boca a la persona que escribió en sus historias de Instagram.

La rubia actriz dejó claro que continuará defendiendo su amor, así las críticas se multipliquen. Otra fan le escribió que a pesar de las críticas ha sabido defender su amor, por lo que pidió un “consejo para tener ese valor”.

“No importan las críticas, tu tienes que saber muy bien quién eres y cuál es la realidad de las cosas, con eso basta y sobra”, respondió al agregar lo que ha hecho en su situación.

“Si el amor es verdadero, siempre valdrá la pena luchar por él. Las cosas no siempre serán fáciles y por lo que se quiere, se lucha”, escribió sobre la postal.

Irina compartió otras preguntas que sus fans deseaban conocer de su persona, como la que le hicieron para saber si quisiera regresar a vivir en su país natal.

“Soy de pensar que nunca digas nunca, pero por lo pronto no está en los planes. Me encanta Rusia, la cultura de mi país, la comida, etcétera, pero también me siento muy feliz en México”, contestó.

También mostró la fotografía favorita de ella y su prometido, en la que se ven felices y abrazados ante una imponente puesta de sol a la orilla de la playa.