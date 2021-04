Gisella Gallardo, la esposa del futbolista Mauricio Pinilla, entregó detalles sobre la trombosis pulmonar que sufrió y que la mantiene hospitalizada en una clínica de la capital.

A través de sus historias de Instagram, Gisella aprovechó de agradecer a sus seguidores por la preocupación y contó cómo se enteró de su enfermedad.

“El domingo en la tarde empecé con un dolor de espalda que pensé que era muscular. Llegué a mi casita como a las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guatero, tomé paracetamol y no se me pasaba”, comenzó contando.

La licenciada en Comunicación Social relató que cerca de las 2:00 de la madrugada fue al baño y no se pudo volver a acostar porque tenía “un dolor terrible, no podía respirar, me ahogaba”.

“El urgenciólogo me dio el diagnóstico y le dije que no le creía”

“A las 4:30 no di más y desperté a Mauricio”, contó. Tras llegar a la clínica, “el urgenciólogo me dio el diagnóstico de él, le dije que no le creía, que cómo iba a tener un infarto al pulmón, ni una posibilidad y me hizo los exámenes y efectivamente salía eso, así que ahí me trasladaron en ambulancia a otra clínica que estaba más preparada”.

“Estuve todo el día -lunes- en urgencias y sigo acá, hoy día -viernes- se supone que me iba de alta. No sé todavía, porque el dolor lo tengo más fuerte que ayer, como que todos los días baja sube, baja sube, pero estoy bien, qué es lo más importante, estoy viva”.

“Tengo una parte del pulmón muerta”

Sobre el diagnóstico, Gisella detalló que “lo que tuve fue una trombosis pulmonar que me hizo un infarto pulmonar y tengo una parte del pulmón muerta, y esos son los dolores que me vienen, pero es acomodarme”.

Respecto a las causas de esta enfermedad, aseguró que aún no está claro, pero se puede deber a cuatro cosas: la vacuna, el cigarro, un coágulo o el uso de anticonceptivos.

“No tengo idea, no tenemos idea -de por qué pasó-. Puede ser por la vacuna, por los cigarros, por algún coágulo que tenía en las piernas y subió al pulmón, puede ser también por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar seis meses en estudio sin anticonceptivo”, relató.

Gisella aprovechó la instancia para agradecer por los miles de mensajes que le han llegado manifestando preocupación, y llamó a sus seguidores a cuidarse y acudir lo antes posible a un centro asistencial en caso de que lo requieran.

“Que se cuiden mucho por favor, que al menor síntoma que tengan vayan al tiro a urgencias, al doctor, pregunten, porque son esos segunditos, minutos, que te salvan la vida, un besito a todos y gracias, gracias, gracias”, finalizó la esposa de Mauricio Pinilla.

