Este jueves 22 de abril en un nuevo capítulo de "Verdades Ocultas", se vivió un momento realmente de infarto, que dejó a los seguidores de la ficción expectantes por ver el siguiente episodio.

Rocío (Solange Lackington), conocida como "Ana" en Chile, se reencontró frente a frente con María Luisa (Cecilia Cucurella), luego de 25 años sin verse.

Recordemos que el personaje de Lackington fue obligada a dejar el país, luego que su hermana y todo su entorno supiera que estaba trabajando con el villano, Leonardo San Martín (Carlos Díaz).

"La idea fue mía"

Rocío se encontraba comiendo una cazuela de pollo en su departamento, cuando de pronto oye el timbre. Tras abrir la puerta, se asoma nada más ni nada menos que María Luisa.

"Hola... Ana, ¿podemos hablar?" señaló la madre de Agustina, mientras se tocaba su collar. "Pasa", le señaló la abogada, extendiéndole el brazo para que se acomodara en su hogar.

Lentamente, María Luisa entró al inmueble y se instaló en una esquina de este. "Te mantienes muy bien", le dijo Rocío, recibiendo como respuesta de la ex de Francesco: "te aseguro que estoy mejor que antes".

Tras este "dulce" intercambio de palabras, la mamá de Martina puso de inmediato algunos puntos sobre la mesa. "Si Agustina, Tomás o Diego te pidieron que vinieras a convencerme de echar pie atrás, te advierto que no lo vas a conseguir".

Recordemos que "Ana" está intentando reencontrarse con su hijo Benjamín, del cual fue alejada a la fuerza, algo que ha incomodado a su hermana y exnovio.

"Ellos no me dijeron nada, ni siquiera saben que estoy aquí. Sé que viste las declaraciones en tu contra", le dijo María Luisa. Rocío le comentó que lamentaba que se hubiera "prestado" para inculparla, pero fue corregida al instante.

"No me presté para nada. La idea de juntarlos a todos para denunciarte y mantenerte alejada fue mía. Y no me arrepiento en lo más mínimo", disparó el personaje de Cecilia Cucurella, desatando expectación en los fans de la teleserie.

"Verdades Ocultas", se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza. Todos los capítulos, mejores escenas y compactos de episodios venideros se pueden ver a través de YouTube.

Revive el momento:

