Los rumores eran ciertos. Después de tres años de relación, los reggaetoneros Anuel AA y Karol G pusieron fin a su historia de amor.

Así lo confirmó la intérprete de “Tusa” a través de su cuenta de Instagram: “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca la utilizamos para hacer marketing. Ni hoy, ni hace 3 años cuando todo comenzó”.

“Fue una bendición”

En la misma historia, Karol G siguió contando que siempre quisieron tener una relación normal: “Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas fueron una bendición y el resultado de un amor bonito, que llegó en el momento que más necesitábamos”, comentó.

Además, la colombiana agradeció a Anuel AA por “los momentos mágicos” que vivieron juntos. Incluso, no ocultó que aún lo ama.

Rompieron hace cuatro meses

A través de un live de Instagram, el autor de “Hipócrita” se refirió a su ruptura con Karol G, confesando que aún se aman.

“Hace como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos mala comunicación, estamos bien. Nos amamos y estamos intentando recuperar lo perdido. Pero ambos decidimos tomar nuestros caminos. Ya no estamos juntos”.