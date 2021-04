La actriz de la serie de televisión norteamericana "Grey's Anatomy", Sandra Oh, quien dio vida a la Dra. Cristina Yang, se llevó el susto de su vida al ingresar a su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles tras regresar de unas vacaciones.

La actriz, de 49 años, que actualmente protagoniza la serie “Killing Eve” producida por BBC América, denunció a la policía el robo en el que habrían sustraído una cuantiosa cantidad de joyas, mientras ella permaneció dos meses afuera de su casa.

Un artículo difundido por el diario británico Daily Mail, señala que Sandra llamó a los oficiales al darse cuenta de que las prendas no estaban en el lugar donde las guardó.

