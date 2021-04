Durante estos últimos días una desgarradora historia se viralizó en redes sociales, la cual cuenta que una madre decidió no despertar a su hijo para sus clases online, puesto que no tenía dinero para darle desayuno.

"Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle, pero le voy a decir, para que no piense que faltó por flojo hoy", comenzó contándole la madre a la profesora, siendo esta última quien hizo pública la situación.

"No tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano", añadió.

Para cerrar, la madre le pidió "comprensión" a la profesora, y además, "si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacer a lo que despierte y mandarle las fotos de las tareas".

En redes sociales rápidamente se activó una red de ayuda para la acongojada madre, en donde muchos pedían más datos de la mujer para saber cómo podían auxiliarla.

Tal fue su viralización que llegó hasta las redes sociales del filántropo chileno, Leonardo Farkas, quien decidió darle una mano a la mamá depositándole dinero.

"Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia. Cuando Chile se une somos indestructibles", se puede leer en el tuit de Farkas, cuya actuación fue aplaudida en Twitter.

