Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton es una de las parejas del espectáculo nacional más seguidas y que más fans ha generado no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Recordemos que ambos fueron elegidos como una de las mejores parejas de latinoamérica, en un ranking armado por el sitio E!.

Sin embargo, desde hace unas semanas existe una nebulosa en torno a la relación de ambos, que figura justamente en que si actualmente siguen juntos o no.

Pese a que ninguno de los dos ha dicho que ya no son pareja, resulta que durante marzo, Díaz en el programa donde trabaja develó la existencia de un "contrato comercial" por el cual no podrían terminar hasta mediados de este 2021.

Asimismo, a fines del mencionado mes, un colega de "la Fiera", contó que los tortolitos estarían hace semanas atravesando una crisis amorosa, la cual finalmente fue descartada incluso por Cretton.

¿Pamela Díaz terminó con Jean Philippe?

Pese a esto, la duda sobre la continuidad del romance sigue. Prueba de esto es que una amiga de Pamela, la humorista Chiqui Aguayo, le consultó directamente a la conductora de televisión sobre esto.

"¿Terminaste con Jean Philippe? La gente quiere saber..." disparó sin tapujos la comediante, frente a lo que Díaz respondió, extrañada, con un largo "no".

"¿Por qué la gente dice que no estamos juntos? (...) ¿Tú crees que yo estoy con él?", le contrapreguntó Pamela a Chiqui, quien respondió que sí, sacando en cara el contrato que ambos tienen juntos.

"Hasta mitad de año no pueden terminar", le recordó Aguayo, no obstante, la morena dijo que "no terminaría", zanjando nuevamente la duda sobre el romance.

