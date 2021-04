A sus 61 años, el humorista Juan Carlos "Palta" Meléndez, se encuentra a punto de tomar una nueva aventura en su vida. Esto porque el humorista, que estuvo cinco veces en el Festival de Viña, se muda a España para radicarse en Málaga.

Meléndez no se va solo. Allá lo esperan su esposa de hace 24 años de nacionalidad española, Sandra Bermúdez, y sus hijos Pedro Pablo y Javier, quienes se fueron en enero de este 2020.

Una difícil decisión

El comediante reconoció que la decisión de dejar Chile no fue fácil. "Fue duro, empecé a extrañar todo de una; la empanada, mis cosas, los amigos y la cazuela", señaló de entrada.

Asimismo, fue su esposa quien de cierta forma lo empujó a irse del país. "A mi me cayó mucho el trabajo desde el estallido social, se me apretó mucho el bolsillo y vivíamos para pagar cuentas. Eso a nosotros nos obligó a privarnos de cosas juntos (...) Chile está muy caro", narró.

"Ella me dijo 'en dos años más me marcho a España', no quería que sus hijos estuvieran en Chile estudiando porque estaba todo muy complicado (...) cuando me lo dijo yo me hice el leso, pero a principios del año pasado en esta misma fecha me dijo que se iba y empezó a vender las cosas. Yo seguía haciéndome el leso, hasta que en junio sacó los pasajes", agregó.

En ese momento, el "Palta" comprendió que su ida de Chile era inevitable. "Pensé en mis amigos, mi familia, en todos... es duro dejar tu país. Empecé a comer cosas que no voy a comer allá: empanadas, una pera, una buena cazuela, todas esas cosas tan chilenas. Todo ese proceso lo viví y fue duro", recordó en LUN.

Por ahora, lo único que lo amarra al país es su departamento en Providencia que aún no logra vender. Con el dinero que consiga de dicha venta, pretende comprarse en Málaga "un departamento grande allá y uno chico para poder arrendarlo".

Pese a dejar Chile, no pretende desligarse del todo de la nación que lo vio nacer como humorista. "Yo soy chileno y me voy a morir así", remató.

Todo sobre Famosos chilenos