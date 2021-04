Amanda Miguel es una de las cantantes más icónicas de los años 80 y 90. Su peculiar voz soprano la hizo destacarse como una brillante exponente de la balada. Uno de los temas que la inmortalizó y que la hizo merecedora de un lugar en el corazón del público fue “Él me mintió”.

Además de ser reconocida por su inigualable talento, Amanda Miguel robaba miradas encima del escenario por su abundante, exótica y rizada cabellera que la hizo diferenciarse de otros famosos.

A 40 años de este exitoso sencillo musical, la artista argentina, madre de una hija y casada por cuatro décadas y media con el también cantante Diego Verdaguer, decidió hacerse un cambio radical de look.

Amanda Miguel muestra su nuevo look

La intérprete decidió decirle adiós a la melena que la acompañó durante toda su trayectoria artística. En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, mostró tres fotografías luciendo su nuevo look: ahora tiene un pelo mucho más corto y canoso.

Amanda abrió sus sentimientos a sus más de 170 mil seguidores y explicó por qué decidió hacer ese drástico cambio de aspecto. "Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles...”, escribió.

“Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente”, dijo muy sincera la cantante.

Su hija la motivó a cortarse el cabello

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la artista también explicó las razones por las que había decidido cambiar su apariencia.

“Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco", comentó en la conversación con la periodista Pati Chapoy.

Relató además que, a su edad, le costaba mucho mantenerlo arreglado para las presentaciones. "Estábamos sentadas hablando del pelo, de lo cansada que estaba, y mi hija me dijo: 'Mamá, hace mucho tiempo que te quieres cortar el pelo ¿por qué no te lo cortas?'. Y en ese momento me vino un: 'Sí, ahora'. Me metí a bañar, me desenredé el pelo, que me costaba muchísimo, hice una cola y pasó la tijera", narró la legendaria intérprete.

