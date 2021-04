La agencia espacial estadounidense (NASA) anunció el pasado sábado 10 de abril el retraso por al menos varios días del primer vuelo por Marte de su mini helicóptero, tras la aparición de un posible problema técnico durante las pruebas de los rotores.

El viaje de Ingenuity, el primer vuelo controlado y motorizado en otro planeta, estaba programado para el domingo, pero ahora está en espera hasta al menos el 14 de abril.

Una prueba de alta velocidad de los rotores del helicóptero de 1,8 kilogramos terminó el viernes antes de lo previsto debido a una alerta de un problema potencial.

"El equipo de helicópteros está revisando la telemetría para diagnosticar y comprender el problema", dijo la NASA en un comunicado. "Luego se reprogramará la prueba a toda velocidad".

Una compleja operación

Sobrevolar sobre el suelo marciano no es tan fácil como lo hace un helicóptero en la Tierra. Asi lo dijo a Planeta Futuro el ingeniero chileno de la NASA, Eduardo Bendek.

"En Marte no hay nada. En Marte no hay campo magnético, así que no se pueden ocupar brújulas. En Marte no hay GPS, por lo tanto uno no puede tener coordenadas", explicó.

Asimismo, el profesional señaló que el helicóptero que quiere sobrevolar el Planeta Rojo, debe "navegar, moverse y reconocer dónde está solo por reconocimiento de imágenes, y eso hace que el proceso del vuelo, el proceso de orientación y navegación, y de poder aterrizar de forma segura, sea extremedamente difícil".

Recordemos que el Ingenuity volará de forma autónoma en la atmósfera de Marte, puesto que las señales de radio desde la Tierra tardan en llegar hasta dicho planeta 15 minutos y 27 segundos.

Si la operación resulta exitosa, la NASA planea otro vuelo dentro de cuatro días después. La agencia espera realizar en total cinco despegues, cada uno más difícil que el anterior, en el transcurso de un mes.

