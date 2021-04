Durante la mañana de este lunes 12 de abril, miles de usuarios en redes sociales reportaron la caída de Google Drive y Google Docs. Este último engloba las plataformas que permiten armar planillas (excel) y también las presentaciones (similar a Power Point).

La situación no pasó inadvertida, sobretodo en estos tiempos donde muchas personas se encuentran haciendo teletrabajo y utilizan durante su jornada dichas aplicaciones, puesto que permiten hacer documentos colaborativos utilizando internet, en donde todos pueden modificarlos.

De acuerdo a DownDetector, son más de 5 mil los usuarios de todo el mundo los que han venido reportando problemas con la plataforma en línea.

Asimismo, en Twitter muchos usuarios se volcaron a comentar la situación que complica no solo al teletrabajo, sino que también la educación a distancia, que ha ido en aumento producto de la pandemia de coronavirus.

A través de la misma red social, Google explicó que están "conscientes de una interrupción del servicio y estamos trabajando en este momento para resolverla. Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos tu paciencia".

Asimismo, invitaron a informarse del estado actual de todas las aplicaciones de Google en el "Panel de Estado", al cual puedes acceder en este link.

Hi there. We are aware of a service disruption and are working right now to resolve it. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience. Stay updated by following the Apps Status Dashboard: https://t.co/jIbRV3ls63. Thanks!