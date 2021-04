"Verdades Ocultas" vivió durante esta semana capítulos de alto impacto, y el emitido este viernes 9 de abril puso el broche de oro en cuanto a revelaciones y reencuentros se trata.

Esto porque tras 25 años distanciadas, Rocío (Solange Lackington) y Agustina (Catalina Guerra), se vieron las caras. Recordemos que esta última obligó a su hermana a abandonar Chile luego que se enterara que se mantenía en contacto con el malvado Leonardo Santander (Carlos Díaz).

Previo al encuentro, Rocío recibió un pendrive de un "aprendiz" de su exmarido Leonardo, el cual contenía todas las declaraciones que sus familiares y amigos hicieron para inculparla y conseguir enviarla a la cárcel.

La abogada escuchó cómo su hermana, amigos e incluso su expareja, Diego (Felipe Castro), la acusaron de cometer horrendos delitos, con el único objetivo de mantenerla alejada de la familia y del pasaje "Nueva Esperanza".

Como era de esperarse, Rocío se sintió sumamente decepcionada de todos quienes formaron parte de su pasado, sobretodo porque su único objetivo era salvarlos de ser víctimas de Eliana (Francisca Gavilán).

Tras escuchar todo, se puso a beber mientras vocirefaba que "todos son unos traidores, pero tú Diego, eres el peor de todos, el peor de todos". Justo en ese momento tocaron el timbre y pensó que su hija, Martina (Camila Hirane), era la que esperaba a la puerta.

Sin embargo, y para sopresa de ella, era nada más ni nada menos que su hermana Agustina. Este momento se convirtió en uno de los más comentados en Twitter por todos los fans de la ficción.

#VerdadesOcultas no me lo esperaba de Diego , Julieta y M.Luisa dieran falsos testimonios contra Rocío. #VerdadesOcultasMega #VerdadesOcultas25años

Confieso que éste ha Sido el capítulo de #VerdadesOcultas que más indignada me ha dejado durante estos 3 años y 9 meses... Rocío no merecía toda esta traición, si me la vuelven villana no importa, siempre seré #teamRocio ella merece ser feliz al final...