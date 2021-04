En medio de su proceso de divorcio, Kim Kardashian comparte en sus redes sociales cómo es el tiempo de calidad que le dedica a sus pequeños. Su faceta de madre tomó relevancia ahora que su matrimonio se fracturó.

Desde la noticia de su separación legal del rapero Kanye West y padre de sus cuatro hijos, la magnate de 40 años no ha dejado de publicar fotos junto a North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (1), a quienes se les ha visto más seguido en el feed de su cuenta de Instagram.

La multimillonaria ha aparecido en diversas facetas, desde compartiendo una divertida fiesta de pizzas hasta disfrutando de divertidas y lujosas vacaciones. Pero esta vez sus fans fueron sorprendidos con una enternecedora imagen al lado de su “gemela”.

Kim Kardashian y su “Chi” en la playa

En un post, la dueña de KKW Beauty compartió a sus 213 millones de seguidores cinco imágenes junto a su tercera hija Chicago, a quien llama dulcemente “Chi”. No es la primera vez que Kim, quien le ha hecho dedicatorias, como la que escribió para su tercer cumpleaños.

"Mi gemela por siempre", tituló su última publicación la estrella del reality. Madre e hija aparecen en una paradisíaca playa, vestidas con shorts y trajes de baño negros.

Kim Kardashian sostiene a su niña y la abraza, pero también miran juntas las cristalinas aguas del balneario y caminan por la arena de la costa, tomadas de la mano.

Comparan a madre e hija

Las conmovedoras instantáneas provocaron más de 4 millones de "Me gusta" en menos de 24 horas; así como los más dulces comentarios de parte de los fans de la protagonista de “Keeping Up With The Kardashians”.

“Chi Chi”; “Demasiado tierna”; “Por siempre gemelas”; “Impresionante”, escribieron algunos seguidores. No en vano los comentarios, puesto que en una anterior publicación de Kim Kardashian de su época de adolescente, también los fans hablaron de la similitud de Chicago con su mamá.

También la dueña de la firma Skims bromeó con su hijo Saint y su mejor amigo Remi, asegurando que ambos “pelean como una vieja pareja casada”. “Saint me dio un beso y dijo mamá, solo te besaré para siempre hasta que me case, y le dije ‘¿¡con quién te vas a casar con Sainty?! Y dijo que definitivamente NO Remi LOL”, escribió Kim Kardashian.