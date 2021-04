Un tierno momento ocurrió en "Edificio Corona", luego que Pipe (Simón Beltrán) le declarara su amor a su vecina, la hija de Sergio (Francisco Melo), Josefa (Helen Mrugalski).

La conversación se dio luego que el personaje de Simón le comentara a su amiga que eventualmente, él se podría cambiar de casa. Para Josefa, esto marcaría el fin de la amistad de forma irreversible, puesto que a ella no le gustan las juntas virtuales ni los amigos por "redes sociales".

"Si tú te vas a vivir lejos, no hay nada que hacer (?) las videollamadas y amistad online no me gustan", le dijo la hija de Sergio a Pipe.

La declaración de amor

Esto lejos de ponerlo triste, hizo que el niño tomara el valor para expresarle sus más románticos sentimientos a su amiga. "A ver Josefa, a pesar de que tú seas más alta que yo, más enojona a veces, más mandona y muy religiosa, tú me gustas mucho".

Sin embargo, esto no le pareció bien a la hermana de Maca (Hitzka Nudelman), quien le señaló a su enamorado amigo que "yo creo que te desubicaste, yo hablaba de amistad de amigos, porque romance entre nosotros dos, yo lo veo imposible".

Josefa de "Edificio Corona"

"Me imagino que lo que trataste de decir es que yo te gusto como amiga", añadió Josefa, no obstante, Pipe le aclaró que no y le explicó que "yo digo gustar de gustar".

"Entonces estamos pésimo, porque primero, con todo respeto, eres más chico que yo, no me pienso enamorar y..." fue en ese momento que el personaje de Simón Beltrán la interrumpió. "¿Cómo tan quebrada? ¿Tú crees que no me cuesta andarme declarando? Y tú me vienes con puras tonterías", le dijo el niño.

Pipe de "Edificio Corona"

Josefa, en tanto, siguió insistiendo en que pueden seguir siendo amigos. "A mí me gusta como Harry Styles, Louis Tomlinson, esos son como mis prototipos", sentenció.

A lo que Pipe, un poco 'picado', como se dice en buen chileno, le dijo "bien fomes tus prototipos, además nunca los vas a conocer". Un momento que en redes sociales se convirtió en lo más comentado, y en el cual muchos y muchas se vieron reflejados.

Buuuu rechazaron a Pipe, me recuerda a mi antes de la pandemia 😔 #EdificioCorona — Futuro periodista de Chile 🇨🇱 (@salsazero) April 8, 2021

este mocosito del pipe cómo se atreve a decir que tener de prototipo A HARRY STYLES COMO NOVIO ES FOME????? #EdificioCorona — annaíst91⭒✧' (@wallslthsss) April 8, 2021

pero pipe como le dices eso a la josefa, cómo le dices que no va a conocer nunca a harry styles y louis tomlinson, no ves que me toca a mí ): #EdificioCorona — brenda²⁸♡H. (@ftdtxtbsl) April 8, 2021

el pipe era yo q ídolo #EdificioCorona — benz (@NiGH7RlDE) April 8, 2021

Pipe, bienvenido a la FRIENDZONE #EdificioCorona — Flor 🌹 #calabazita (@sparkleflower_) April 8, 2021

"Edificio Corona" se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega a partir de las 20 horas. Asimismo, los capítulos, compactos de escenas y los avances de episodios venideros son subidos a YouTube.

