Tener una buena relación con un o una ex parece ser algo que solo algunos consiguen, pero además poder trabajar juntos parece ser un logro más difícil aún de desbloquear.

Así lo viven Ryan Reynolds y Scarlett Johansson, quienes estuvieron casados entre 2008 y 2011, tras lo cual se separaron en medio de rumores que aseguraban que él había sido infiel.

Actualmente ambos son parte de los superhéroes de Marvel, él como “Deadpool” y ell como “Black Widow”, sin embargo, trabajar juntos no sería una opción para el actor de 44 años.

Según el medio We got this covered, una fuente cercana a las producciones de Marvel aseguró que el actor está emocionado porque su personaje se encuentre con otras figuras del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), sin embargo, no le gusta la idea de compartir pantalla con Johansson, ya que considera que su ex relación distraería la atención del proyecto.

Además, la misma publicación señala que más allá de los motivos profesionales que dice Reynolds, habrían otras razones más personales.

Su relación

Ryan Reynolds y Scarlett Johansson iniciaron su romance en 2007, y en mayo de 2008 decidieron comprometerse y poco después se casaron en secreto en Canadá.

Sin embargo, dos años después la relación se acabó sin conocerse motivos. Tiempo después la actriz contó a Vanity Fair que vivir con otro actor era complicado y además desmintió una infidelidad.

AFP

Posteriormente él se volvió a casar con Blake Lively y ella celebró su boda en octubre del año pasado con Colin Jost.

Todo sobre Famosos

Todo sobre Marvel