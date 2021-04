Marisa Sotelo y el chef italiano Ennio Carota celebraron 15 años de casados. Para mala suerte de ellos, debieron hacerlo de manera telemática, ya que Sotelo está realizando su cuarentena en un hotel de tránsito.

Hambre no pasa

Ella está siguiendo el protocolo en un hotel de Providencia, aunque no ha pasado hambre. Su marido Ennio, quien es dueño de un restaurante, le ha mandado por delivery todos sus platos favoritos, especialmente gnocchi con filete.

“El Tano (Ennio) me anima y me mima desde casa, más cuando el sábado fue nuestro 15 aniversario desde que nos casamos. Estamos en contacto todo el tiempo. Los niños también, me enviaron lápices de colores para que pudiera pintar. Lo importante es que estoy aquí, pero sana”, contó Sotelo en una entrevista a LUN.

La rutina en un hotel de tránsito

Sotelo detalló que a las 8:30 horas entregan una colación con un té con leche. Después almuerzan cerca del mediodía. A las 19:00 horas sirven la cena.

“No te dan colación durante la tarde, así que pido un café que pago yo. Puedes pedir comida en el hotel, tiene un room service que funciona hasta las 20:00 horas”, relató la esposa de Ennio

Amor a través de la comida

Ennio y sus hijos extrañan a Marisa. El chef comentó que no son de separarse, a menos que sea por motivos laborales. “Ha sido muy raro no poder celebrar nuestros 15 años, pero el miércoles cuando vuelva lo haremos”.

“Le mando algo para comer con un poco más de cariño, porque ella está sola ahí. Quiero que sienta mi amor a través de la comida”, dijo Carota.