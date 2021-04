Fue a principios de la década del 2000 cuando el nombre de Diego Morrison (38) se hizo conocido gracias a su participación en el programa Mekano. Alejado de la televisión hace unos años, por estos días Morrison se desenvuelve en un ambiente totalmente distinto.

De Mekano al fisicoculturismo

Se trata del fisicoculturismo, disciplina que siempre le llamó la atención y en la que hace un tiempo se decidió finalmente a incursionar. "Siempre me llamó la atención este mundo, el asunto es que no me había motivado a entrenar", explicó a Las Últimas Noticias (LUN).

"Hace algunas semanas supe que se iba a realizar una competencia de fisicoculturismo, después de pensarlo participé y fue una súper experiencia", agregó el personal trainer de 1,80 metros y 84 kilos de peso.

Morrison participó en la competencia Temple Gym, en donde logró para su sorpresa el primer lugar en la categoría Novicio, y los terceros lugares en las categorías Men's Physique y Overall.

"Me fui con tres medallas, estaba súper nervioso, porque en realidad no estaba tan seguro de las posturas reglamentarias. Vi a los otros participantes y había algunos súper musculosos, y yo sin experiencia. Me complicó un poco eso, pero afortunadamente salí bien", le explicó Morrison a LUN.

Apoyo de la familia y amigos

A pesar de las ganas fue gracias al apoyo de sus cercanos que Diego se decidió a dar el paso en el fisicoculturismo, y dentro de estos el apoyo de su polola Shesaren fue fundamental.

"Yo le dije que tenía todas las características para ser un buen competidor, pensé que podía ganar, porque él está muy preparado. Él se cuida mucho, siempre ha tenido buen físico, y últimamente tenía mucha masa muscular. Yo lo empujé a que se tirara, tiene mucho potencial", explicó la joven.

Tras los buenos resultados iniciales, Morrison ahora se proyecta en esta disciplina, en la que espera seguir compitiendo y cosechando nuevos triunfos.

"Entiendo que en agosto viene otra competencia. Así que ese es mi nuevo desafío. Voy a tratar de superarme", sentencia el exchico Mekano.

