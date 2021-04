Una serie de reuniones inesperadas han ocurrido en la temporada 17 de "Grey's Anatomy". La última en reaparecer fue la hermana de Meredith Grey, Lexie Grey, interpretada por Chyler Leigh. A ella se le suma otro querido personaje: el doctor Mark Sloan.

En el episodio más reciente de la serie, Meredith, encarnada por Ellen Pompeo, se reunió con Lexie en una “playa”, que realmente se trata de un lugar al que la protagonista se dirige en su mente mientras se encuentra gravemente hospitalizada a causa del coronavirus, detalla el portal ET.

Las hermanas conversan de temas profundos relacionados a la vida y Meredith se cuestiona si luchar por la suya o quedarse en su mundo imaginario, lo que podría tener implicaciones profundas en la trama de la serie, de acuerdo a Deadline.

En medio del reecuentro de las hermanas, reaparece Mark Sloan, interpretado por el actor Eric Dane y quien fue pareja de Lexie antes de morir en la serie. En la medida que avanza la conversación, se entiende que la protagonista de "Grey's Anatomy" se encuentra en un limbo entre la vida y la muerte.

Chyler Leigh y Eric Dane hacen su reaparición en el drama producido por ABC tras nueve temporadas fuera del elenco, cuando sus personajes fallecieron juntos en un accidente aéreo en la 8va temporada.

La reunión causó la reacción de los fans de la serie, quienes se emocionaron con el regreso del Dr. Sloan y Lexie Grey y tomaron las redes sociales para compartir el momento.

