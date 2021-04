Kim Kardashian y Khloé Kardashian se enfrentaron a sus hermanas menores, Kendall Jenner y Kylie Jenner, en un partido de vóleibol, que tenía la intención de demostrar qué lado de la familia está “mejor dotado genéticamente”.

En un clip del episodio de “Keeping Up with The Kardashians”, Khloé sugirió una competencia entre las hermanas mientras se hacía espacio en una cancha.

“¿Las Kardashian contra las Jenner?”, dice, pero una Kendall muy competitiva le responde: “Déjame servir. No sé si sabes lo que estás haciendo”.

Las Kardashian decidieron competir contra sus hermanas menores tras pasar muchos años escuchándolas asegurar que son genéticamente superiores y que son más atléticas, destaca el portal de entretenimiento ET.

Kim Kardashian y Khloé admiten no ser las mejores

La empresaria comenta en el breve clip que “como hermanos, siempre somos competitivos, pero Kendall ha estado hablando de cómo los Jenner son genéticamente dotados, y esto es algo que me hace hervir la sangre”.

“No seremos genéticamente dotadas. Pero hemos luchado más duro para ser atletas, hacer ejercicio, tener una rutina”, sentencia Khloé. “Somos los verdaderos atletas aquí”, certifica Kim Kardashian.

Las hermanas se enfrentaron en un partido de vóleibol y se intercambiaron algunos insultos fraternos. Sin embargo, las Kardashian sorprenden a las Jenner con una victoria.

Por su lado, Kylie y Kendall igual recuerdan que la familia Jenner tiene una historia mucho más ligada al deporte y que esos genes atléticos son una herencia que perdura en la familia.

“Cuando se trata de deportes, me gusta ganar”, dice Kendall. “Mi papá tenía tanta fe en Kylie y en mí cuando se trataba de ser atlético. Crecimos como hijas de papá con esos genes olímpicos. Los Jenner, lo tenemos en nosotros”.