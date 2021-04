La cantante venezolana María Conchita Alonso no deja de generar polémica en torno a las vacunas contra el coronavirus y ahora se unió a la actriz mexicana Paty Navidad para expresar por segunda ocasión su rechazo hacia todas las medidas de bioseguridad que se aplican para frenar la pandemia.

Actualmente, la artista se encuentra en México, donde partició en el concierto "GranDiosas" y aprovechó para reencontrarse con la actriz.

En su cuenta de Instagram, la artista publicó un video, en el que ambas exponen las razones por las que no creen en la inmunización.

María Conchita Alonso no cree en las mascarillas

A pesar de que la cantautora padeció y superó la enfermedad a finales del año pasado, insiste en que no es necesario el uso de los tapabocas como medida de prevención.

“Yo no creo en las mascarillas ¿Para que te molestas si tú traes puesta la mascarilla? No hace falta ponérmela porque tú ya la tienes puesta”, puntualizó la actriz en el video que dura un poco más de seis minutos.

“La vacuna no creo, si tú te la pones ya no te vas a contagiar y eso es lo que tú crees. ¿A ti qué te importa si no creo?”, agregó la famosa estrella de Hollywood.

Por su parte, Paty Navidad respaldó las polémicas declaraciones de Alonso. “Se están poniendo la inyección, pero tienen que seguir con el bozal y con todas las reglas de la sana distancia. Los que creen en cuidar la sana distancia, si ya están cuidando la sana distancia ¿Para qué el cubrebocas?”, comentó incrédula Navidad.

Paty Navidad pide respeto

María Conchita Alonso y Paty Navidad mencionaron que lo más importante en este momento es respetar las opiniones de los demás, aunque no se esté de acuerdo. “Yo no creo que el tapaboca impida el contagio, pero hay que respetar. Lo más importante en en la vida es el respeto, entonces yo lo exijo”, insistió Alonso.

"El respeto tiene que ser de allá para acá y de aquí para allá. Para llevarnos bien y tener una buena comunicación no es necesario que tengamos las mismas ideas, pero sí el mismo respeto", aseveró Navidad, quien fue censurada en Twitter con el bloqueo de su cuenta personal, según refleja un artículo de Los Angeles Times.