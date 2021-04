La modelo alemana Heidi Klum (47) causó revuelo internacional en las últimas horas al asegurar que se integraría a la nueva temporada de la serie "Sex and the City" interpretando a la carismática "Samantha Jones", papel que era interpretado por la actriz Kim Cattrall.

A través de su cuenta de Instagram la exángel de Victoria's Secret publicó una fotografía junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, en la que anunciaba la noticia a todos sus seguidores.

"¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido MUY difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente puedo compartir que ¡Me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas", aseguró.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Te puede interesar Lisandra Silva dedica tierno mensaje a su hijo: "Eres lo más hermoso que una madre puede tener"

La foto de doctora Ana María Polo con el cabello corto y al estilo de la princesa Diana

A 43 años de su estreno piden "censurar" la película Grease por promover antivalores

La publicación se llenó rápidamente de reacciones positivas, acumulando casi 60 mil likes en la red social, pero al parecer los fanáticos no podrán ver a Klum en la piel de Samantha.

¡Todo era una broma!

En realidad, la publicación que alertó a los fanáticos de la serie se trataba de una broma del "April Fools' Day" (Día de las bromas de abril), día que se celebra cada 1 de abril en Estados Unidos y en el cual se comparten diversas bromas como en el "Día de los inocentes".

De hecho, fue la propia exanimadora de Project Runway la que una hora más tarde compartió un video con la característica sintonía de la serie en donde se puede ver que su frente tiene escrita las palabras "April Fools".

En la misma publicación Klum escribió "Solo estaba bromeando" además de agregar el hashtag "#thereisonlyonesamanthaandthatiskimcattrall", es decir, "Solo hay una Samantha y esa es Kim Cattrall.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

A pesar de que se trataba de una broma, la prensa internacional hizo eco de la publicación de la modelo y sin cuestionamientos anunció la incorporación de Klum a la producción liderada por Sarah Jessica Parker.

El regreso de Sex and the City

Tras seis temporadas y dos películas, a principios de este año se anunció una nueva temporada de la serie, la cual será transmitida por HBO Max, pero en la que solo participarán Parker (Carrie Bradshaw), Nixon (Miranda Hobbes) y Davis (Charlotte York).

Desde el año 2016 Kim Cattrall decidió no formar parte en ningún nuevo proyecto que tuviera que ver con la serie que le dio fama internacional, a pesar de haber declarado en varias oportunidades que no le importaría que otra persona tomara el rol de Samantha.

La razón de este autoexilio es la larga enemistad de Cattrall con Parker, la cual se hizo cada vez más evidente en los últimos años. Con esto, la nueva temporada mostrará como Carrie, Miranda y Charlotte viven su amistad en medio de sus 50.

Todo sobre Famosos