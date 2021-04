Hace ya algunos días Marcela Vacarezza compartió registros de sus vacaciones familiares en República Dominicana, en el Caribe.

Además de recibir buenos comentarios, Vacarezza reveló que bloqueó a varios de sus seguidores que agreden y cuestionan lo que publica.

Mediante historias de Instagram, Marcela, quien vive en Miami, señaló que si bien no daría explicaciones por el viaje a República Dominicana, sí dejaría en claro algunos puntos para que sus seguidores no comenten "a tontas y a locas".

Para quienes cuestionaron sus vacaciones, contó que “no viajé desde Chile (no lo haría ahora). Lo hice ida y vuelta desde Miami cumpliendo las normas de viaje de cada país. Por lo tanto, no los iré a contaminar ni a llevar nuevas cepas”.

Vacarezza agregó que “todo el mundo está viviendo esta pandemia en distintas fases y con normas diferentes. Cada país tiene su realidad. Lo importante siempre es el autocuidado. Mientras algunos tienen la posibilidad de pasarlo mejor, otros no, como Chile hoy”.

Debido a la situación actual de la pandemia en Chile, la esposa de Rafael Araneda señaló que “no porque tenga la posibilidad de viajar unos días me olvido de la situación de Chile. Mi hija mayor y mi familia están allá. Estoy en permanente contacto”.

“Lamentablemente no puedo hacer nada a la distancia. No me burlo, no es falta de empatía. Quizás el día de mañana nos toca estar encerrados acá y estén mejor allá. Nadie sabe... incluso podemos enfermar”, sinceró.

“Nadie se saca una foto con su hijo con mascarilla”

Otro de los cuestionamientos que recibió la psicóloga tiene relación con que en una foto junto a su hijo Benjamín, ambos aparecen sin mascarillas.

“Para quienes se ‘preocuparon’ tanto por nuestras mascarillas, la tengo en mi mano. Nadie se saca una foto con su hijo con mascarilla. Menos en un lugar abierto”, aclaró

Vacarezza también dijo a sus seguidores “no me diga usted cómo cuidarme ni cuidar a mi familia. Preocúpese de su vida y de autocuidarse y si no le gusta lo que ve sólo apriete ‘no seguir’ y siga de largo”

Finalmente “al 99%, gente amorosa, positiva y tira para arriba... los quiero mucho”, concluyó Marcela.

