El reconocido comediante chileno Iván Arenas, el "Profesor Rossa", ha sufrido a lo largo de su vida cuatro infartos cardíacos -el primero a los 17 años-, y un cáncer al colón, debido principalmente a sus hábitos de vida, los cuales incluyen una adicción al cigarillo y también a la comida poco saludable.

Pese a las alertas que le ha dado su cuerpo, el comediante no piensa cambiar el modo que ha estado viviendo su vida durante sus 69 años. En un programa de Canal 13 abordó detalles de su estado de salud actual.

"No veo por qué tengo que hacer cambios"

Tras ser consultado sobre si ha pensado en incorporar nuevos hábitos a su vida, Arenas señaló que "la verdad no veo por qué tengo que hacer cambios. Siempre he considerado que no hago cagadas como comer o tomar de manera exagerada".

"Yo voy a vivir la vida tal cual y no me las quiero dar de choro, de soberbio, de sobrado, ni de nada, porque es estúpido y me van a considerar que soy estúpido (...) Pero ya tengo 69 años. ¿Por qué me voy a restringir en algo? Si duro un año más, feliz", añadió, descartando de plano que dejará de fumar.

Asimismo, reveló que no tiene un "amor acérrimo por la vida, yo ya creo que cumplí. Qué más lujo de haber educado durante 30 años con programas como 'Profesor Rossa', 'Maravillozoo', 'Sábado Gigante Internacional', 'La Ley de la Selva', 'Entretemundo', muchos más".

El controversial "video prohíbido"

En el peak de su fama, mientras se encontraba conduciendo un programa infantil, un video de él orinando en el Lago Rapel, en compañía del personaje "Guru Guru", se filtró en internet causando revuelo por el contenido de este y por su modo de hablar.

"Cuando yo estaba en Lonquimay, estábamos grabando, y yo le digo a Guru Guru: ‘Me quiero dar un lujo’, él nunca pensó qué lujo me estaba dando yo, y es que me puse a mear. Y la cámara (...), empezó a grabar", reveló en primera instancia.

Captura de pantalla del "video prohíbido" del Profesor Rossa

Aseguró que "no tenía idea que a mis espaldas estaban grabando, este fue un chiste que estábamos haciendo entre yo y Guru. Y en último caso empezamos: ‘Me estai mojando las patas, dijo Guru Guru, y ‘qué te importa pájaro...’ y empezamos llenos de garabatos. Fue el primer video que se viralizó en Chile".

"Quizás es bueno dejarle en claro a la gente que esto no estaba pensado, esto era una tontera que siempre hacíamos para nosotros, para relajarnos", agregó Arenas, desmintiendo que fue desvinculado de la televisión por este registro.

