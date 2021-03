Christell Rodríguez fue, durante la década de los 2000, una de las cantantes más exitosas de todo Chile. Pese a tener menos de 10 años cuando comenzó, logró vender una cantidad impresionante de discos y hacía conciertos por todo el país.

Era también una invitada recurrente a los programas de televisión e incluso se organizaban concursos que buscaban a su doble, donde decenas de niñas coreaban su popular canción "Mueve el ombligo". Sin embargo, esta explosiva fama de un día para otro, se fue.

Durante años, mientras vivía su adolescencia, se mantuvo alejada del ojo público y la pantalla chica local. Sin embargo, al entrar a la universidad y luego que miles de nostálgicos comenzaran a seguirla en redes sociales, Christell consiguió nuevamente participar en la televisión, haciéndolo en la remozada versión del programa buscatalentos, "Rojo".

Este "segundo aire" en su carrera eso sí, no logró concitar la misma euforia que provocaba en el público cuando era una niña, pese a que su talento se mantiene a pesar del inevitable paso del tiempo.

¿Por qué no siguió su carrera siendo niña?

Muchos de sus seguidores más fieles quedaron con la duda durante mucho tiempo, sobre por qué la joven no siguió perseverando en su carrera cuando era niña, y se encontraba en su mejor momento profesional.

Uno de ellos le preguntó directamente en su cuenta de Instagram, frente a lo cual Rodríguez contestó de forma sincera a través de las "historias" de la aplicación.

Christell Rodriguez en "Rojo"

Christell señaló que "primero, no fue algo que yo o mi familia decidimos. Las cosas se dieron así. No me arrepiento de nada respecto a ese tiempo. He crecido con fuerza y me estoy convirtiendo en la mujer que soy gracias a las experiencias que me ha dado la vida".

Historia de Christell Rodríguez

La también estudiante de fonoaudiología sigue ligada a la música y el canto, y ha sacado colaboraciones conjunto a artistas chilenos. También sube covers de populares canciones a sus redes sociales.

