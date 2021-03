La reconocida actriz Sharon Stone reveló sus secretos más ocultos en el libro de sus memorias "The Beauty of Living Twice" ("La belleza de vivir dos veces", en español), como los diversos episodios de acoso y actitudes machistas que sufrió haciendo series y películas, por ejemplo.

En esta ocasión, narró la vez que pasó por el quirófano en 2001, cuando le extirparon unos tumores benignos y al despertar notó que su busto era más grande.

No tardó mucho en descubrir que el cambio físico no era producto de su imaginación, sino que el cirujano a cargo de la intervención decidió ponerle implantes mamarios sin consultarle con antelación.

¿Qué dijo?

“Cuando me quitaron el vendaje descubrí que tenía senos más grandes, que según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas”, señaló la actriz.

Al momento de encarar al cirujano, él le dijo que se vería “mejor con senos más grandes y mejores (...) él cambió mi cuerpo sin mi consentimiento”, reveló.

Otras confesiones

En el mismo libro, la estrella de Hollywood rememoró cuando un productor le recomendó acostarse con un compañero de elenco para “tener más química” en la escena.

“¿Qué te crees, que porque me acueste con él será mejor actor? Nadie es tan bueno en la cama. Pensé que debían contratar a un compañero con más talento, que pudiera llevar una escena y acordarse de su texto”, expresó la actriz y ahora escritora.

También escribió sobre la anécdota que pasó con un cineasta. Este último se negó a trabajar con ella porque la intérprete no quiso sentarse en sus piernas. “Gracias a Dios ahora no es así. Todo el sistema está cambiando. Hay más mujeres al timón, y no están obligadas a seguir el juego de los hombres”, remarcó.

Sus memorias comenzarán a ser vendidas desde este martes 30 de marzo. En el libro repasa miles de eventos que vivió en su vida profesional y personal.

