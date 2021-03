La pareja de actores chilenos conformada por Juanita Ringeling y Matías Assler, dentro de pocos meses se convertirá en padres de su primer bebé, del cual no han querido revelar el género a la prensa.

Pese a sus seis meses, Ringeling asegura que está lejos por ahora de quedarse en casa descansando, esperando que pasen los meses para dar a luz. La actriz se ha mantenido activa junto a su pareja, con la cual fueron hasta Aysén en los últimos días a un viaje de "vacaciones y trabajo", contó ella.

"Estoy esperando guagua no más"

Tras ser consultada por LUN sobre cómo se ha sentido, la actriz confesó que hasta el momento, en el cual tiene 6 meses de gestación, "está todo súper".

"Ha sido un embarazo súper normal. Creo que en el fondo, con o sin hijos, uno mas o menos trata de seguir viviendo con la forma de vida y los valores que ha construido. Los hijos llegan a sumarse a eso. No creo que la vida se tenga que detener por tener un hijo. Hay que adaptar a los hijos a la vida que uno tiene", reflexionó.

Asimismo, contó que debido a su embarazo no ha parado de hacer deporte. "Trato de seguir manteniéndome súper activa: este sábado (27 de febrero) fuimos a escalar, el lunes vamos a subir un cerro, el otro día nos tiramos en la cascada de Los Maquis un buen piquero en agua fría".

En general, las mujeres descansan durante los últimos meses de su embarazo. Sin embargo, para Juanita esto no es impedimento para seguir con su ritmo de vida. "No puedo parar de trabajar, no tengo ninguna condición médica para parar de trabajar. Estoy esperando guagua no más", sentenció.

"Mantenerse activo es importante, no solo esperando guagua, sino también en tiempos de pandemia sobre todo", añadió, revelando además que se quedará por un par de días más en Aysén junto a su pareja, teletrabajando desde los idílicos paisajes del sur de Chile.

