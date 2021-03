Al menos en Chile y gran parte de América Latina, además de ser sinónimo de días libres, Semana Santa marca el inicio de una tradición que es ver programas y películas ligadas al mundo cristiano y católico.

Y un clásico de clásicos de estas fechas es la cinta "Jesús de Nazareth", la cual en más de 6 horas, debido a que fue concebida como una miniserie, cuenta la vida desde el nacimiento a la crucifixión del líder religioso, basado en las sagradas escrituras de la Biblia.

Robert Powell: protagonista de "Jesús de Nazareth"

El actor que dio vida al mesias fue Robert Powell, quien gracias a sus ojos azules, su barba y su pelo largo, ha trascendido como el Jesús más icónico del cine, desde que se estrenó la cinta en 1977.

Tras la interpretación de Powell, trascendieron rumores que aseguraban que el intérprete había comenzado a creerse el profeta en su día a día, sin embargo, esto nunca fue confirmado por él.

Lo único cierto es que Robert quería borrar para siempre la idea del público y de los directores de cine, de que solo podía interpretar películas religiosas por su parecido a la imagen de Jesus entregada por occidente. Por ello, decidió afeitarse y no llevó nunca más el pelo largo, para evitar ser visto como el Mesías.

Robert Powell como Jesús de Nazareth

Aún así, confesó a la BBC que alrededor del mundo, pese a su remozado look, sigue siendo reconocido en la calle como el Nazareno. "No puedo dejar de sorprenderme de que me sigan parando en calles de distintos lugares del mundo, incluso con el pelo corto, gafas y sin barba", comentó.

Robert Powell, tras su aplaudido rol en "Jesús de Nazareth", siguió ligado al mundo del cine participando en películas con discretos resultados comerciales. En 2013 decide retirarse de forma definitiva, participando solo en producciones animadas o poniendo su voz para comerciales y locuciones.

Así luce Robert Powell actualmente:

