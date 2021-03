El rapero Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, es el autor de unas controvertidas zapatillas “satánicas” al incluir un diseño con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y sangre humana real.

El cantante estadounidense, de 21 años y nativo de Atlanta, revolucionó las redes al presentar el calzado con los colores negro y rojo, creados con el modelo de Nike Air Max 97, firma deportiva que aclaró que no tuvo asociación con la confección o diseño del calzado.

Así lo dejó ver la reconocida empresa a través de un comunicado enviado a CNN, medio que publicó que el artículo es el resultado de una colaboración entre el cantante y un colectivo artístico con sede en Nueva York, denominado MSCHF. “No tenemos una relación con Lil Nas X o MSCHF”, alegó Nike.

Zapatillas de Lil Nas X creadas con sangre humana

El polémico rapero, conocido por sus excentricidades, presentó las zapatillas llamadas “Satan Shoes” en una edición limitada que solo ofrecerá un total de 666 pares a un precio de 1.018 dólares.

El diseño también incluye una suela con una cámara de aire que contiene “60 centímetros cúbicos de tinta y una gota de sangre humana”, informó el mencionado portal estadounidense.

La sangre fue donada por los integrantes del controversial colectivo artístico, autores de otros polémicos productos.

En las zapatillas también se observa en un costado y en la parte superior antes de la suela, la palabra Lucas seguido del número 10:18 significando el versículo bíblico que alude a Satanás y que señala: "Vi a Satanás caer como un rayo del cielo”.

Y ante las críticas generadas por estas zapatillas, Lil Nas X sumó al lanzamiento de las zapatillas un video de su más reciente tema “Montero (Call me By Your Name)”, con el que quiso presentar una disculpa “falsa” a su diseño, pues solo se trataba del clip promocional de su sencillo que lo muestra bailando eróticamente en todo un performance diabólico.

Con más de 31 millones de visitas en YouTube, el video presenta un mundo irreal rodeado de significados con alusión a Satanás, en el que el rapero finalmente termina rompiendo el cuello del diablo y lo despoja de la corona de cuernos para colocársela sobre su cabeza en señal de triunfo.

