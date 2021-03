Desde su perfil de Instagram, la hija de Michael Jackson, Paris Michael Katherine Jackson, escribió un emocionante mensaje de cumpleaños para su mejor amiga y estilista, Jo Baker.

Entre las imágenes que acompañaban el mensaje destacó un video de la hija del “Rey del Pop” cantando el tema musical de la película “Dirty Dancing”.

Así se expresó Paris: “De la costa oeste al este, del Reino Unido a Europa, del norte al sur, eres mi chica, mi gemela aries. Nunca olvidaré el día en que nos conocimos, cuando estabas quemando incienso en la sala de maquillaje detrás de escena en una sesión con (el fotógrafo) David Lachapelle”, comenzó el texto, que acompaña a varias imágenes de la cantante viajando por Europa con Baker.

“Miré a Hamilton y dije, ‘¿quién es esta hippie? ¿podemos quedarnos con ella?’ y lo hicimos. Te amo con todo mi corazón y estoy muy agradecida por ti y todas nuestras increíbles aventuras a través de los canales de Venecia, los mercados en Camden, los tropiezos en la Bastilla, los escondites en Joshua Tree, los espectáculos subterráneos en Los Ángeles, e incluso las glamorosas alfombras rojas bouji” agregó.

La joven de 22 años concluyó el mensaje diciendo: “Gracias por estar siempre ahí y traer una sonrisa a mi rostro y mi alma. Feliz cumpleaños señorita Jo Baker. J'adore”.

Hija de Michael Jackson busca hacer florecer su carrera

Entre las cinco imágenes publicadas se encuentra un video de Paris Jackson cantando a todo pulmón la canción de la película “Dirty Dancing”. El famoso tema interpretado por Bill Medley y Jennifer Warnes, "(I've Had) The Time of My Life"

Recientemente, la modelo, actriz y cantante ha retomado sus emprendimientos artísticos y comenzó una nueva aventura musical en solitario tras el fin de su relación amorosa con el músico Gabriel Glenn, con quien además tenía una banda llamada The Soundflowers.

Paris Jackson ha hecho de la música su objetivo principal y lanzó a finales del año 2020 una nueva canción y ha generado atracción en la industria con un estilo musical muy distinto al de su padre, más orientado hacia la música indie-folk contemporánea.