Rogerio de Farías, el recordado integrante del team "Mekano", reaccionó molesto a través de Instagram luego de recibir un odioso comentario por parte de uno de sus seguidores en la plataforma.

El bailarín de origen brasileño informó a quienes lo siguen que está tomando clases de ukelele. Por ello, le preguntó a su comunidad que cuánto creen que le duraría el interes en aprender esta nueva disciplina.

Tras recibir algunos comentarios que respondían a esta interrogante en forma simpática, uno de sus seguidores le dijo: "Estai muy viejo para aprender algo nuebo (sic.)".

Lejos de dejar pasar esta respuesta, Rogerio la viralizó y le contesto de forma tajante que no se hiciera "el divertido, no te he dado la confianza".

"Ni siquiera te conozco, comenta tu opinión con alguien que le importe. A mí no..." Además, le corrigió su falta de ortografía: "PD: Se escribe NUEVO".

El cambio de vida de Rogerio

Desde el fin de "Mekano", Rogerio se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y, según ha dicho, no tiene interés en retomar una carrera televisiva, señaló hace un tiempo a La Cuarta.

Sobre su vida actual, en dicha instancia aseguro que ahora tiene "la fortuna de viajar mucho. Trabajo para una empresa en donde soy el gerente de ventas, no soy dueño, porque la gente tiene esa mala idea. Estoy ahí de lunes a viernes y los fines de semana corro para ir a los lugares más entretenidos".

Asimismo, también convalida su trabajo con el paracaídismo, un deporte que practica hace ya varos años: "Empecé el 2015, hice curso, fue muy didáctico, fácil de entender. Sé que no es un deporte barato, pero permite viajar mucho, es la mejor excusa para practicarlo. El tema de viajar me apasiona, el paracaídismo te llama a eso, marcar la banderita en distintas partes del mundo".

Revisa cuánto ha cambiado Rogerio:

Rogerio en Mekano - Rogerio en la actualidad

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Mekano