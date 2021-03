Íngrid Cruz compartió una foto con su hija, Emilia Scheinffelt, a través de redes sociales, en donde evidenció cuánto ha crecido la adolescente y el increíble parecido que tiene con su madre.

La detective de "Demente" subió una imagen en su cuenta de Instagram, en donde su hija aparece abrazándola mientras Cruz apoya su cabeza en el hombro de la joven.

"Mi pedacito de cielo. ¡Amor eterno a esta mujercita más allá de lo imaginable! Súper adolescente, pero igual no más le pido amor jajajajajajaja. ¡Les mando un beso gigante! Y a cuidarse mucho, por favor", escribió al pie del posteo que recibió casi 70 mil "likes" y cientos de comentarios.

Te puede interesar Divorcio, sexualidad y drogas: Las adelantadas reflexiones de Carolina Fadic en 1997

"Te acompañaré siempre": La tierna propuesta que recibió Fernando Godoy y que no dudó en aceptar

"Dos gotas de agua", "es tu versión mini", "es igual a ti", "una copia exacta de la madre", fueron solo algunos de los mensajes que sus seguidores le escribieron, quienes señalaron que ambas podrían ser confundidas por su parecido.

View this post on Instagram A post shared by ingridcruztoro Oficial (@ingridcruztoro)

Íngrid Cruz enfrenta críticas por su cuerpo

La actriz comentó que desde el estreno de "Demente", ha tenido que leer crueles comentarios de internautas que critican el estado físico con el que aparece en la teleserie.

Íngrid comentó de entrada que "nunca he sido deportista. Entreno porque hay que estar bien físicamente y todo, por mi trabajo. Además, tengo poco tiempo. Entonces, cuando tengo, aprovecho".

Y de hecho, señaló que una de sus "motivaciones" para entrenar, son los comentarios que ha recibido recientemente. "Me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto por los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron".

Historia de Ingrid Cruz

"Imagínate, con todos los años de experiencia que tengo y lo grande que estoy, que me sigan doliendo (...) Así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios, tengan ojo porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, le pueden hacer un daño tremendo... Al 99,9% gracias por su buena onda, gracias por el cariño"

Y de remate, le mandó un mensaje a los críticos de su figura. "Es mi cuerpo. Tu opinión y descalificaciones, no gracias", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Demente