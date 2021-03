El apellido de la famosa cantante Selena Quintanilla fue noticia cuando se viralizó en las redes sociales que el sobrino de la fallecida intérprete había desaparecido en extrañas circunstancias.

Se trata del hijo del productor musical Abraham Quintanilla, mejor conocido como A.B. Quintanilla, hermano de la “Reina del Tex-Mex”. A decir de una publicación de la madre del menor, se desconocía su paradero desde hacía horas.

Aunque el joven de nombre Elijah Jae finalmente regresó a su hogar, todo el revuelo causado al iniciar su búsqueda reflejó el distanciamiento y problemas que existen dentro del seno de la reconocida familia.

Hermano de Selena desestima la desaparición

El drama familiar comenzó con una publicación que hizo en su cuenta de Facebook, la ex esposa de A.B. Quintanilla, de nombre Heather Grein, al informar la desaparición de su hijo Elijah Jae Quintanilla, procreado en el matrimonio con el cantante de cumbia.

En el texto aseguró que el extravío del menor había sucedido en horas de la noche del sábado 20 de marzo de 2021. “Hola amigos, mi corazón se está rompiendo mientras escribo esto. Cerca de las 8.30 de anoche mi hijo Elijah Jae Quintanilla de 16 años desapareció. Esto es extremadamente poco característico en él. Es un niño increíble, nunca quiere que nadie se preocupe. La policía está involucrada y tratando de localizarle”.

Con estas palabras llenas de desesperación, la joven madre pidió ayuda enviando un mensaje de amor para el chico. “Jae, te queremos. Vuelve a casa”.

Este mensaje también incluyó el relato de la última vez que lo vio, cuando se encontraban fuera de la casa llorando y buscándolo por los alrededores de la casa. A las horas de publicado, la información fue borrada por Grein, citó el diario La Verdad Noticias.

Pero ya la noticia se había multiplicado en las redes sociales y se hablaba de la desaparición extraña del integrante de la familia Quintanilla.

Una información de A. B. Quintanilla generó más confusión, al indicar por sus redes que su hijo se encontraba bien en casa de su tía y abuela.

“Hay historias circulando de que mi hijo Elijah está desaparecido, lo que son reportes falsos. He hablado con él y está sano y salvo con su abuela y su tía”, explicó.

La desaparición sacó la verdad

Pero el problema familiar no quedó allí. El propio Elijah confirmó a través de una publicación en sus redes que huyó de su casa al discutir con su madre.

“Papá, fue verdad. Estuve desparecido, me fugué. Mamá y yo peleamos y me escapé, me siento horrible por asustarla por dos noches. Estoy en casa ahora”, escribió como parte de su mensaje.

Y para callar a su exesposo, Heather Grein tomó la “venganza” y dejó saber que el hermano de Selena es un padre ausente que no vela por sus hijos. Con este mensaje reaccionó en la publicación de Quintanilla: "El hombre que no ha visto a sus hijos en tres años".