Rodrigo Díaz y Pablo Vargas se convirtieron en una de los dúos más icónicos del extinto programa de televisión de talentos "Rojo Fama Contrafama".

Ambos se lucieron durante varios años en el espacio de corte juvenil, bailando las movidas coreografías del show donde se competía por ser el mejor en las disciplinas de la danza y el canto.

Esta especie de "rivalidad" entre ambos despertó la inquietud en los televidentes, quienes en ese entonces se preguntaron si es que en la interna, se caían mal. Esta semana Rodrigo Díaz despejó esa interrogante.

¿Se llevaban mal?

Lo anterior porque uno de los impulsores de la disciplina de la zumba en Chile, a través de Instagram inició una dinámica en donde sus seguidores le podían hacer preguntas relativas a cualquier tema.

Tras responder varias preguntas sobre su vida personal y negocios, Rodrigo Díaz recibió una pregunta que lo llevó directamente a recordar su paso por "Rojo Fama Contrafama".

Esto porque un usuario le consultó: "¿Te caía y/o te cae mal Pablo Vargas?". Él le respondió con toda honestidad que no le "cae mal", pero "no somos amigos. Siempre desearle lo mejor a él y a muchos ex Rojos que no he visto", añadió.

