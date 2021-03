La exmodelo y conductora de programas de televisión, Pamela Díaz, reveló que su exmarido, el retirado futbolista Manuel Neira, le pidió que en adelante evite referirse a él en la "pantalla chica".

Recordemos que ambos estuvieron en pareja durante 10 años, en una relación que estuvo marcada por las infidelidades del recordado goleador de Colo Colo. Fruto de dicho romance, nacieron sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo.

Y en ocasiones, "La Fiera" recuerda en televisión detalles de lo vivido con Neira, algo que a él no lo tendría muy feliz actualmente.

La petición de Manuel Neira

En un programa de TV+, a Pamela Díaz un panelista del espacio le contó que fue a comer a un restaurante, y encontró una foto de ella y Manuel Neira cuando este último celebro su cumpleaños en el recinto.

Tras esto, Díaz dijo: "¿Pueden cortar a Manuel y me ponen a mí no más?", frente a la mirada extrañada de los compañeros del espacio. "No se habla más de Manuel Neira porque a él le molesta. Le molesta que hablemos de él", reveló la conductora.

"¿Te llamó para reclamar?", le preguntó otro de los integrantes del panel, a lo que Pamela respondió que en efecto, conversaron del tema.

"Me escribió y hablamos, y está enojado. Y por eso me dijo, pucha, que tratara de no hablar de él. Le dije que lo voy a intentar", sentenció, además de indicar que con Neira solo se hablan por WhatsApp.

La exmodelo confesó que con Manuel "no habla hace años". "Nosotros nos ‘wasapeamos’ no más. Me escribió y hablamos y está enojado. Y por eso me dijo que no hablara más de él. Y yo dije ‘lo voy a intentar’, pero ahora estoy hablando de él", remató.

