Conmoción han generado los supuestos hechos de violencia al interior de una residencia del Sename ubicada en Providencia, los que quedaron evidenciados en un video que se viralizó en redes sociales.

A través de distintas plataformas, miles son los usuarios que han expresado su indignación y tristeza por la preocupante situación, posicionando “Sename” como lo más comentado de Twitter o Instagram.

Una de las que alzó la voz fue Marcela Vacarezza, quien aprovechó su perfil en redes para expresar su indignación por lo ocurrido en la institución. El rostro de televisión señaló que “los gritos de un niño en un hogar del Sename de Providencia son realmente angustiosos”.

Pero además deslizó una crítica a las autoridades, indicando que “los niños NUNCA han estado primero en ningún gobierno. ¡Es una vergüenza! Solo campañas para conseguir votos”.

El audio

El registro habría sido grabado por vecinos en la comuna de Providencia durante la noche del lunes. "No, por fa!!!, me duele, me duele", es posible distinguir en el audio.

Al ser viralizado en redes sociales, el Sename emitió el siguiente comunicado. Carla Leal, directora regional metropolitana del Sename, detalló que "la información se está levantando por los equipos técnicos y por la visita que hice ahora."

(*) Hemos decidido no publicar el video en cuestión debido a que contiene material sensible que afectan a menores de edad en situación vulnerable.

