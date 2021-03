¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Menores (Sename) confirmó a Meganoticias que abrirá una investigación para aclarar los hechos denunciados en un video, donde se escuchan gritos y llantos de un niño al interior de uno de los centros del organismo en Providencia.

El registro, captado supuestamente la noche de este lunes por un vecino del lugar, se ha viralizado en las redes sociales, lo que alertó a diferentes autoridades.

En el video de la Residencia Familiar Carlos Antúnez, se escucha a un menor que grita: "No, por fa!!!, me duele, me duele", es posible distinguir en el audio.

Se espera que en los próximos minutos, el Sename emita un comunicado oficial sobre el tema.

"Es indignate y doloroso"

La situación fue abordada por Patricia Muñoz encargada de la Defensoría de la Niñez, quien tildó de indignante y doloroso el registro.

Así lo manifestó en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que "para vuestra información, este doloroso, indignante y brutal registro de violencia, intolerable en un lugar donde se debe proteger a los niños y niñas, ya lo estamos abordando como Defensoría de la Niñez, pero insisto, como venimos diciéndolo desde 2018, sin cambio estructural esto no terminará".

Además, el diputado Diego Schalper se refirió al tema en redes sociales, donde reseño que "estas cosas no pueden seguir pasando".

También agregó que "he solicitado a la Comisión de Derechos Humanos que haga visita inspectiva".

(*) Hemos decidido no publicar el video en cuestión debido a que contiene material sensible que afectan a menores de edad en situación vulnerable.