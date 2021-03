A principios de febrero, el cantante chileno Adiel estaba viendo una transmisión en vivo de Instagram de Jowell (del famoso dúo reggaetonero Jowell & Randy), que buscaba un nuevo talento sudamericano para apadrinarlo.

"Mandé la solicitud en el live, como cualquiera que busca su sueño", parte comentando el artista nacional. Antes que él pasaron dos personas, pero solamente era fanáticos, así que Jowell les cortó de inmediato.

Tras ello, el afamado intérprete aceptó la solicitud del iquiqueño: "Me preguntó de dónde era y me pidió cantar algo. Me puse muy nervioso. Mi internet era malo y habían factores que podían pasarme la cuenta. Le canté '14F', canción que tenía casi lista.

Directo a Puerto Rico

Jowell quedó fascinado con el talento del chileno, entonces pasó a la siguiente etapa. Si ganaba una encuesta, le pagaban los pasajes para producir aquella canción en Puerto Rico.

"Al otro día desperté y vi que me había etiquetado y puso por mensaje: 'Ganaste la encuesta'. Me pidió mi número, me llamó y dijo que le diera mis datos, me iban a comprar los pasajes. Yo estaba dormido y pensaba: 'No puede ser tan bonito'".

Pasaron dos horas y ya le habían enviado los pasajes de avión a Adiel. Le tuvo que comentar que era de Iquique, pero no fue problema para el amigo de Randy. Compró pasajes Iquique - Santiago y otros Santiago - Puerto Rico.

Todo muy rápido

Cuando Adiel llegó a Puerto Rico, lo fueron a buscar miembros del sello discográfico de Jowell, quien llegó a las cuatro horas después. "Me dijo que íbamos a hacer muchas cosas. Al terminar la conversación me metí al estudio a grabar '14F'", explicó sobre su primera jornada.

Un par de días más tarde lo llevaron al mall. Debía comprarse ropa para grabar el video oficial de '14F'. "Lo grabamos en un día. Yo llegué y estaba la maquilladora, la modelo, las cámaras, las luces, para llegar y ejecutar. A los dos días entregaron el video y salió la canción en YouTube".

Como si fuera poco, a fin de mes se lanzará el video versión remix de su canción. Además de Jowell, también lo acompañará Trébol Clan, otro famoso reggaetonero de Puerto Rico.

Actualmente, Adiel está haciendo cuarentena en Iquique, pero en abril deber volver al país centroamericano para seguir grabando singles con otros afamados artistas.

