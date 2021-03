¿Qué pasó?

Durante esta semana la actriz Javiera Contador se sometió a dos cirugías para utilizar lentes intraoculares.

La intervención se la realizó a sus 46 años de edad, después de haber pasado gran parte de su vida con astigmatismo e hipermetropía.

¿Qué dijo?

En su cuenta de Instagram, la comediante explicó que "esperé varios años para operarme. Había que superar miedos, juntar plata, cumplir con los requisitos y estar híper segura".

Además, precisó que la "operación láser y el lente intraocular no son lo mismo. La operación láser se usa para corregir ciertos problemas de visión y el lente intraocular es un lente chiquito que se coloca dentro del ojo para siempre".

"Hay que averiguar súper bien. Todos los casos son distintos y no en todos los casos es viable el lente intraocular", advirtió.

La actriz manifestó que "volvió a nacer ocularmente hablando" y está "redescubriendo el mundo".

"Tengo unas arrugas y unos pelos que jamás nunca había visto", señaló con humor.

La decisión

En Las Últimas Noticias, Javiera contó que: "Desde chica fui súper ciega, fui al oculista la primera vez porque se me iban las micros, no veía bien. Cuando tenía 30 años me dijeron que el ojo derecho tenía 50% de visión, entonces estaba súper ciega".

"Hace dos años empecé a ocupar lentes de contacto para trabajar. Cuando empecé a usar lentes vi la posibilidad de lente intraocular. Lo explico en mis palabras: Es como que te vacían la lentilla, la parte negra del ojo y te ponen un lente chico dentro", indicó.

El proceso

"El martes me operé el derecho y el viernes el izquierdo. Antes de operarme el segundo me midieron la visión de primero que me habían operado y ahora tengo una visión 100%", dijo la actriz.

"Quedas como con una cápsula acrílica. La zona queda un poco resentida. Te tienes que aplicar unas gotitas durante tres semanas y no te puede entrar agua al ojo durante una semana. Hay que tener precaución al bañarse, solo del cuello para abajo o que te ayuden a lavar el pelo. Una cremita para dormir y también con el parche en el ojo para no rozar y dañar el lente", detalló.

Sobre el efecto de la cirugía, aclaró que en "una semana más debería estar. Es rápido. Me operé el martes y veía medio borroso, en la tarde mejor. El miércoles por la mañana sentí una sensación rara que en la tarde se me quitó, pero el jueves ya veía filete. El lente se tiene que acomodar porque es trifocal. Me explicaban que hay gente que tiene distintas cosas (problemas de visión), por eso no es igual para todos. El mio se acomoda para lejos y para cerca, entonces quedé como la Mujer Biónica".

¿Qué dijo el médico que la operó?

Guillermo Merino, el médico que realizó la cirugía de Javiera Contador en la clínica Pasteur, explicó que "luego de estudiar en forma detallada llegamos a la conclusión que la mejor opción consistía en un recambio de cristalino. Se saca un lente que Javiera tenía en su ojo y se reemplaza por este lente intraocular".

Asimismo, expuso que esta intervención "corrige su visión lejana y cercana, de manera que puede manejar, ver televisión, usar computador, leer el celular sin anteojos y lo podrá hacer por los próximos 30 años por lo menos".