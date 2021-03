La influencer y cantante venezolana Lele Pons escribió un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, que dejó preocupado a sus seguidores. Con la boca tapada y lágrimas en los ojos, la joven se despidió diciendo que tomará un descanso.

“¡La salud mental es extremadamente importante! Está bien no ser feliz todo el tiempo. ¡Está bien mostrar tu lado vulnerable también! ¡No estás solo!”, comenzó diciendo en el texto la chica de 24 años.

“¡Todos tenemos nuestros días bajos y buenos! Sin embargo, es fundamental cuidar la salud mental y obtener ayuda. Hoy me tomaré un descanso para hacerlo. Los amo chicos y volveremos pronto”, dijo sin dar más detalles.

Mensajes de solidaridad para Lele Pons

Aunque Pons no explicó de qué se trataba el problema de salud por el cual se retira, de inmediato se vieron las muestras de apoyo de grandes amigos y figuras del espectáculo y la moda, así como también de sus fans.

“¡Te quiero tanto hermana!”, escribió la famosa socialité norteamericana Paris Hilton, en apoyo a la cantante. El modelo y actor mexicano Juanpa Zurita también comentó la publicación, “Ánimo Lele, te amo”. Prince Royce, el príncipe de la bachata, dejó varios corazones.

J Balvin, Willie Gomez, Mala Rodríguez y su amiga Hannah Stocking fueron otras celebridades que dejaron palabras de apoyo, entre los 13 mil comentarios y más de 2.4 millones de “me gusta” que generó el post.

Lele Pons padece de síndrome de Tourette

En junio del año pasado, en la serie de videos “The Secret Life of Lele”, que difundió en su cuenta oficial de YouTube, Lele Pons reveló que padece del síndrome Tourette, un trastorno que provoca movimientos o sonidos fuera de lo normal y que también puede generar ansiedad y depresión.

Esta podría ser la razón por la que la artista se aleja de las redes sociales.

“Tengo el síndrome de Tourette. Me enseñé a ocultar mis tics a todo el mundo y pasé años avergonzándome de tener esta condición. Ya no tengo que esconderme porque he aprendido que es parte de lo que soy”, escribió también en Instagram para ese entonces.

Lele Pons logró convertirse en una celebridad con sus publicaciones en las redes sociales y un particular estilo que hace reír a sus más de 43 millones de seguidores en Instagram.

Actualmente mantiene una relación con el cantante puertorriqueño de género urbano Guaynaa, con quien también tiene pegado el tema musical “Se te nota”, lanzado en 2020.