El actor Luis Gnecco (58 años) ya está de alta luego de haber permanecido internado en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana por una neumonía derivada del coronavirus.

En conversación con Meganoticias, el también jurado de “Got Talent” conversó sobre su estado de salud y los complejos días que vivió producto del virus.

"Afortunadamente (estoy) bien, ha sido un periodo duro, una semana en cuarentena solo, no me sentí muy bien y cuando me sentí francamente mal tomé la decisión de ir a la clínica”, reveló.

“Me fui a la clínica, me siento afortunado en todo sentido, tengo la fortuna de poder pagar la mejor atención de salud que hay en Chile y no todo el mundo puede decir eso”, agregó.

“Había incubado un cuadro de neumonitis importante que tuvo que ser tratado de la mejor manera, hubo días complicado, ya salí y estoy bien afortunadamente”, aseguró.

Gran susto

Gnecco aseguró que el Covid-19 “es una cuestión para estar asustado todo el tiempo, todavía estoy asustado, porque es un bicho que no sabes cuándo cambia”.

El protagonista de “El bosque de Karadima” señaló, además, que ahora está más tranquilo y que de a poco irá retomando su rutina habitual, que incluye ser jurado de “Got Talent” que este viernes emite su segundo episodio por Mega.

“Vengo trabajando hace un año y nunca he parado de trabajar en pandemia, y me he hecho más de 30 PCR para trabajar en un grupo cerrado”, indicó, agregando que ahora “nos tocó al interior de un equipo”, donde “hubo testeo y cuidados”, pero aún así se contagiaron. “Si te agarra, te agarra con tu salud, por eso es que hay que cuidarse”, dijo.

