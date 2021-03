La actriz Sharon Stone en los próximos días lanzará un libro de memorias titulado "The Beauty of Living Twice", en el cual revela que fue engañada para no usar ropa interior en la famosa escena del cruce de piernas en "Bajos Instintos".

De acuerdo a su relato, al cual tuvo acceso anticipado el medio Vanity Fair, uno de los productores de la cinta le señaló que para filmar la escena, debía quitarse su ropa interior puesto que al filmarla "se reflejaría la luz" de los estudios de grabación, asegurándole que su vagina no se vería en cámara.

"No podemos ver nada, solo necesito que te quites los calzones, ya que el blanco refleja la luz, así que sé que las tienes puestas", describió la actriz en su libro.

Sorpresiva escena

Stone, como se sabe, accedió a grabar la escena sin ropa interior. Cuando la llamaron para ver anticipadamente cómo quedó la película, reveló que se encontró con "una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el proyecto".

Tras ver la escena, Stone asegura que golpeó al director Paul Verhoeven en la cara y llamó inmediatamente a su abogado, quien le informó que "no era legal" grabarla de esta manera.

Sharon Stone en Bajos Instintos

"Le hice saber a Paul (el director de la película) las opciones que Marty (el abogado de Stone) me había presentado. Por supuesto, él negó con vehemencia que tuviera opciones. Yo era solo una actriz, solo una mujer; ¿qué opciones podía tener?", rememoró Sharon.

Luego de pensar las opciones legales que podía emprender contra la productora, de todas formas accedió a que la escena, que se convirtió en un ícono del cine, fuese incluída en la cinta, "porque era correcta para la película y el personaje, y porque después de todo, la hice", sentenció.

Stone además reveló que no la pasó bien durante el tiempo que trabajó rodando el largometraje. "Fue aterrador (...) ¿Tienen alguna idea de cuántas personas han visto "Bajos Instintos" en los últimos veinte y tantos años? Piénsenlo. Se trata de algo más que echar un vistazo a mi falda".

