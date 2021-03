Una nueva pérdida en menos de una semana sacude el mundo de las artes escénicas chilenas, tras el deceso de un destacado actor de trayectoria en teatro, cine y televisión.

Fue este jueves cuando se confirmó la muerte del actor Max Corvalán a los 67 años, recordado por su personaje del Padre Renato, profesor de Félix Herrera en la serie “Los 80”.

“Despedimos al actor Max Corvalán, querido compañero de teatro que hoy nos deja. Un abrazo a su familia y amigos, gracias por tu entrega en las tablas”, señaló el Teatro Sidarte a través de su Twitter.

Despedimos al actor Max Corvalán, querido compañero de teatro que hoy nos deja. Un abrazo a su familia y amigos, gracias por tu entrega en las tablas! pic.twitter.com/h7gk0ALGVS — Teatro Sidarte (@TeatroSidarte) March 18, 2021

Además, otras entidades culturales dedicaron mensajes de despedida al actor, mientras que el ministerio de Cultura señaló: “Con gran pesar hoy despedimos a Max Corvalán, actor de trayectoria en cine y TV. Un hombre que brilló en sus actuaciones y que sin lugar a dudas deja un legado entrañable en el escenario y la pantalla”.

Con gran pesar hoy despedimos a Max Corvalán, actor de trayectoria en cine y TV. Un hombre que brilló en sus actuaciones y que sin lugar a dudas deja un legado entrañable en el escenario y la pantalla. Todo el apoyo y contención para su familia. https://t.co/H1SmDIHQMt — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) March 18, 2021

Homenajes

El Centro Cultural Matucana 100 también se unió a los homenajes y destacó que fue integrante de la Compañía El Bufón Negro con obras como “El Coordinador”.

🌹Despedimos con tristeza al respetado y entrañable Max Corvalán, actor de cine, televisión e integrante de la memorable Cía. El Bufón Negro con obras históricas como “El Coordinador” (1992). Enviamos un abrazo muy grande a familiares y amigos. pic.twitter.com/QI6dRqrdVg — Matucana 100 (@Matucana100) March 18, 2021

En tanto, su excompañera de elenco en “Los 80”, Loreto Aravena (Claudia), señaló: “Compañero querido, que te reciban allá arriba con una buena porotada”.

Instagram

Otra que lo despidió fue la actriz Magdalena Max Neef con un emotivo relato donde reveló un desconocido y triste episodio que vivió con el actor.

“Yo era el hada y tú el perro. Vivimos uno de los momentos más fuertes que he experimentado en el escenario. Tu hijo de 6 meses murió de muerte súbita y a pesar de eso quisiste hacer la función para dedicársela a él. Me dijiste, ‘yo quería que él viera la obra, pero quería que fuera más grande, quería traerlo a la última función y ahora no voy a poder’ Recuerdo haber tomado tu mano durante la función y apretarla muy fuerte para tratar de transmitirte todo mi apoyo y cariño. Espero que tu angelito salga a recibirte”, escribió.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de Corvalán, quien además fue parte de películas como “Pacto de Fuga” y “Neruda”.

