Los problemas de adicción del actor Rafael Amaya, protagonista de "El Señor de los Cielos", vuelven a ser el tema de conversación en las redes tras supuestamente aparecer en estado psicótico deambulando por las calles de Tijuana.

El actor fue visto “corriendo enloquecido y muy asustado por las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula”, reveló la revista mexicana TV Notas.

Aparentemente el actor estaba corriendo en medio del tráfico cerca de la 1 de la mañana, cuando un conductor se detuvo para evitar que fuese atropellado. Lo montó en el automóvil y lo llevó hasta una estación de servicio. Sin embargo, Amaya en lugar de tranquilizarse se puso paranoico.

La persona que se encargó de resguardarlo estuvo con el actor hasta que llegó la policía, quienes declararon que Rafael Amaya presentaba un delirio de persecución y que nadie quería secuestrarlo. Según detalló el diario Milenio, el actor seguía diciendo que alguien lo seguía y que deseaba ir al Ministerio Público para interponer una demanda.

Los abogados de Rafael Amaya niegan la historia

Karen Guedimin, la representante del histrión, dijo en una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”, que la historia publicada por la revista mexicana es falsa, y explicó que Rafael Amaya sólo estaba tratando de agendar un servicio de transporte privado a través de una aplicación móvil.

También, la representante insinuó que existen motivos por los cuales no se han mostrado más pruebas sobre el estado de salud mental de “El Señor de los Cielos”, quien, según escribió Infobae, se molestó mucho por la publicación de esta noticia falsa.

Guedimin subrayó que no se puede hablar indiscriminadamente sobre el proceso de rehabilitación del actor mexicano, porque es un proceso diario.

“Esto es una lucha del día a día... es un tema muy complicado que no podemos estar ventilando... saben que no es de que esté hablando porque no puede decir ‘ya estoy bien’ y a la media hora no. Está muy entusiasmado, muy comprometido con él y eso es lo importante”.

Julio César Chávez está preocupado por su recuperación

Durante varios meses, tras abandonar la producción de “El Señor de los Cielos”, el actor Rafael Amaya se mantuvo fuera de la vida pública, hasta que se supo que se encontraba en una clínica de rehabilitación que pertenece al campeón mexicano Julio César Chávez.

Sin embargo, actualmente el exboxeador se encuentra preocupado por el actor, pues tras medio año internado y dado de alta con el compromiso de asistir a las pláticas, el actor no se ha presentado.

“No lo he visto la verdad, no he tenido contacto con él, búsquenlo y pregúntenle. No les puedo decir nada de Rafa, me entienden. Pero sé que anda bien. La verdad yo no meto las manos por nadie, solamente las meto por mí, solo por ahora voy a estar bien. Todos pueden recaer, porque esto es un proceso, necesita uno un tratamiento psicológico” dijo Chávez en entrevista para “Suelta la Sopa”.