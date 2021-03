La detención del actor Ricardo Crespo se hizo efectiva tras haber sido denunciado por su ex esposa, quien reveló que el ex Garibaldi abusó sexualmente de su hija de 14 años. La adolescente fue la primera que habló públicamente sobre lo que vivió y ahora es su madre quien levanta la voz con un sensible mensaje.

A través de un extenso comunicado escrito, la ex pareja de Crespo, María Angélica Rodríguez, dijo que respalda y muestra toda su solidaridad a su hija. Además exhortó a la sociedad a no ignorar la violencia sexual.

Según reseñó el portal del diario Milenio, el texto fue publicado a través de la cuenta de Instagram de la modelo colombiana. En él, admitió que jamás imaginó que el abuso sexual infantil podría ocurrir en el seno de su familia.

“El abuso sexual infantil es una problemática que sufre la sociedad, muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas. Así fue para mí, ¡nunca me imaginé con que esta situación alguna vez se iba a ver reflejada en mi familia y menos en la vida de mi hija!”, escribió la ex esposa de Ricardo Crespo.

El silencio de la hija del ex Garibaldi

La ex esposa de Ricardo Crespo mencionó que le duele que su hija haya sufrido por tantos años, ya que de acuerdo con la joven, el ex Garibaldi abusó de ella desde que tenía cinco años.

EL ARRESTO de RICARDO CRESPO

Así llevaron a la cárcel al actor @ricardocrespotv

Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hace unos días y encarcelaron.

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años.



Les cuento con @franciscozea en @NoticiasImagen pic.twitter.com/vmYARfUgzt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 16, 2021

“Aún no puedo creer que mi hija Vale, hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así, tan doloroso”, dijo.

“Me alarma el dolor del silencio en el que viven las víctimas y el dolor del silencio que vivió mi hija por tantos años” agregó la madre de la víctima.

Por último, le ofreció unas emotivas palabras a su hija, a quien le reiteró su admiración por hablar y denunciar al ex Garibaldi. “Admiro y estoy orgullosa de la valentía de mi hija por atreverse a hablar del abuso que sufrió por parte de su papá, que en lugar de cuidarla y protegerla, hizo todo lo contrario”, comentó.

