Sharon Fonseca, de 26 años de edad, continúa disfrutando y aprendiendo de la maternidad, tal como lo ha hecho saber a través de sus redes sociales y, más recientemente, en una entrevista que publicó la revista Hola.

La modelo venezolana, quien tiene una hija junto a Gianluca Vacchi, ha comentado en reiteradas ocasiones todo el tiempo que le dedica a Blu Jerusalema y cómo su novio la ayuda para dedicarse un poco a sus cuidados personales.

Por ser madre a "tiempo completo" es común que la mayoría de sus publicaciones tengan algo que ver con su pequeña Blu, como es el caso de la última historia que subió a su Instagram y que generó gracia entre los seguidores de la modelo.

"Sentía algo pesado"

"Qué cómico, sentía algo pesado en el vestido, y cuando veo es que tenía pegado el juguete de la niña desde hace rato y no me había dado cuenta", expresó Sharon, entre risas.

En el video se ve cuando la también empresaria da vuelta a su traje y aparece colgando un pequeño juguete que, la verdad, se encontraba escondido entre la tela.

Evidentemente este episodio generó risas entre los fans de la venezolana, pues es común que ocurran este tipo de episodios cuando se es madre.

"Quiero estar presente"

El pasado 16 de marzo, Fonseca dio a conocer la entrevista que le realizaron desde la revista Hola, a propósito de su condición de mamá, su relación con el empresario italiano, entre otros detalles personales.

Fue en ese medio que la joven comentó lo plena que se siente con Blu, así como todo lo que ha tenido que aprender en esta nueva faceta.

"Es increíble la sensación de plenitud que me da mi hija. De vez en cuando me desconecto de mi celular y pasan días que no lo veo, y me pasa que me preguntan si es que no estoy bien, y la verdad es que el tiempo pasa tan rápido que ni me doy cuenta, pero quiero estar presente en cada detalle de mi bebé", sostuvo.

Aunque para ella el ser madre es una experiencia única, también reconoció lo difícil que es llevar a cabo este rol.

"Son semanas difíciles también, no te voy a mentir. Hay muchas pequeñas cosas que voy aprendiendo día a día como madre primeriza, pero creo que eso será siempre así. Creo que la maternidad nunca te deja de enseñar", dijo.

