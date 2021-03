Una de las parejas que más interés genera en el mundo es la que componen Sharon Fonseca junto a Gianluca Vacchi. En 2020 ambos se convirtieron en padres de la pequeña Blu Jerusalema, niña que vino a consolidar el amor que ambos se tienen.

Sobre su experiencia estando embarazada en pandemia, la joven de origen venezolano habló, asegurando que en un principio "teníamos muchas dudas y miedo".

Embarazo en pandemia

En entrevista con la revista Hola, Sharon Fonseca explicó que cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus, junto a Gianluca "tomamos todas las prevenciones posibles. Estábamos en Miami, donde el virus aún no estaba tan desarrollado como en Italia, sin embargo, seguimos de cerca todas las recomendaciones y direcciones que estaban compartiendo en Italia".

De hecho, era tanta su precaución para evitar contagiarse de coronavirus que hasta limpiaban las patas de sus perros cuando los sacaban a pasear.

Asimismo, rememoró sus visitas al médico, a las que calificó como toda una "aventura". "Recuerdo que cuando entraba en la sala de espera de mi doctor y veía a alguien mas sentado, me angustiaba y me quedaba parada. Otra cosa que me dolía, era no poder compartir esos momentos con mis familiares, ya que tenia que ir sola a las primeras visitas".

Ahora, a un año del Covid-19 y con mayor información sobre este, señala que se encuentra más relajada. "Ya tenemos más respuestas y sabemos qué precauciones tenemos que tomar respecto a la pandemia", aseguró.

Sus primeros meses como madre

Fue en octubre de 2020 que Blu Jerusalema, la primera hija de ambos, nació. Sobre sus primeras semanas siendo madre, Fonseca aseguró que han sido las más "hermosas de mi vida".

"Es increíble la sensación de plenitud que me da mi hija. De vez en cuando me desconecto de mi celular y pasan días que no lo veo, y me pasa que me preguntan si es que no estoy bien, y la verdad es que el tiempo pasa tan rápido que ni me doy cuenta, pero quiero estar presente en cada detalle de mi bebé", sostuvo.

No obstante, igual reconoció que no todo ha sido tan fácil. "Son semanas difíciles también, no te voy a mentir. Hay muchas pequeñas cosas que voy aprendiendo día a día como madre primeriza, pero creo que eso sera siempre así. Creo que la maternidad nunca te deja de enseñar".

Sobre su novio, Gianluca Vacchi, en el rol de padre, Sharon señaló que "verlo en acción es maravilloso. Ha superado cualquier expectativa. Es un padre tan cariñoso, presente, paciente... Tienen una conexión de padre e hija que es única. Cuando la sostiene, la puede dormir en minutos. Y cada vez que tenemos una cita médica en el hospital, él la lleva en sus brazos, la viste, la atiende durante la visita y quiere hacer todo, porque piensa que él la protege más del virus que yo".

La modelo reconoció que producto de la pandemia, muchos de sus familiares y amigos no han podido conocer a la pequeña Blu. "Me gustaría poder compartir más con mis familiares y amigos. Es una experiencia única en la vida, así que es natural que uno quiera compartirla con sus seres queridos", confesó.

