La cantante estadounidense Billie Eilish sorprendió a todos sus seguidores y fanáticos al mostrar una foto de su nuevo look. La joven se hizo un radical cambio de color de pelo.

Desde ahora, Eilish ya no luce su icónica melena negra con raíces verde claro. Esto porque la veinteañera decoloró su pelo, consiguiendo un pálido rubio, eliminando por completo cualquier pigmento de color.

A través de Instagram, la intérprete de "Bad Guy" compartió una fotografía de su renovado aspecto, publicando una foto con el pelo suelto. Al pie de la publicación, Billie solo escribió "pellízcame".

En menos de dos horas de publicada la fotografía, la cantante consiguió casi 10 millones de "me gusta" y cientos de miles de mensajes, de personas famosas y sus seguidores, que coinciden en lo bien que se le ve su nuevo look.

View this post on Instagram

Fue en diciembre de 2020 cuando Billie Eilish, junto al anuncio del lanzamiento de su documental, advirtió que vendría otra era que incluía este cambio de look.

"Cuando el documental salga será el final de una era, les daré otra era, tengo anuncios que hacer, tengo unas mierdas que mostrarles, en fin, no importa, dejenme vivir con el pelo que tuve por tanto tiempo. Okay, callense", fue lo que comunicó en dicha ocasión a sus fans a través de las historias de Instagram.

"Cuando el documental salga será el final de una era, les daré otra era, tengo anuncios que hacer, tengo unas mierdas que mostrarles, en fin, no importa, dejenme vivir con el pelo que tuve por tanto tiempo. Okay, callense."



Billie via IG Story {billieeilish} pic.twitter.com/XoXYuL3YoN